Ermittlungen wegen Brandstiftung nach Brand in Kirchenrohbau

Leimen (dpa/lsw) - Nach einem Brand im Rohbau einer Kirche in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Die Feuerwehr habe den Brand schnell löschen können, teilte die Polizei mit. Es sei niemand verletzt worden. Laut Feuerwehr handelte es sich um den Rohbau der syrisch-orthodoxen Kirche. Zuvor hatte die «Rhein-Neckar-Zeitung» berichtet.

Nach Angaben von Feuerwehrkommandant Jochen Michels brannte mutmaßlich ein Haufen Holzreste im Innenraum der Kirche. Es habe eine «etwa 4 bis 5 Meter hohe Flammenwand im Gebäude» gegeben. Da die Deckenhöhe aber vermutlich mindestens acht Meter betrage, sei an der Decke kein großer Schaden entstanden.

Bau des Gotteshauses läuft seit Jahren

Weil zudem offenbar nur Holzreste gebrannt hätten, sei es auch nicht zu einer starken Rauchentwicklung gekommen, sagte Michels. Am Gebäude sei grundsätzlich nur ein relativ geringer Schaden entstanden. Laut Polizei lässt sich der Schaden bisher nicht beziffern.

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