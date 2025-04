150.000 Euro Schaden bei Brand in Leimen

Leimen (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Schaden von geschätzt 150.000 Euro entstanden. Die Polizei ermittelt auch in Richtung Brandstiftung, wie es in einer Mitteilung hieß. Ein Zeuge hätte beobachtet, dass nach Ausbruch des Feuers mehrere Menschen aus der Richtung des Hauses kamen und in die entgegengesetzte Richtung davonliefen.