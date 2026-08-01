Fußball

Keine Tore bei Darmstadts Generalprobe gegen Portsmouth

Der SV Darmstadt 98 hat vor dem Zweitliga-Start noch einmal gegen den englischen Zweitligisten FC Portsmouth getestet. Die Partie am Böllenfalltor endete torlos.

Darmstadt 98 hat den englischen Zweitligisten FC Portsmouth zur Generalprobe vor dem Zweitligastart empfangen. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Darmstadt 98 hat den englischen Zweitligisten FC Portsmouth zur Generalprobe vor dem Zweitligastart empfangen. (Archivbild)

Darmstadt (dpa/lhe) - Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat seine Saisonvorbereitung mit einem torlosen Unentschieden beendet. Im Duell mit dem englischen Zweitligisten FC Portsmouth lieferten sich die Lilien eine umkämpfte Partie mit einigen Chancen auf beiden Seiten, ein Treffer gelang beiden Teams aber nicht. 

Darmstadts Torwart Marcel Schuhen verhinderte kurz vor Ende der Partie ein Eigentor des Abwehrspielers Patric Pfeiffer. Der Innenverteidiger lenkte den Ball unglücklich auf das eigene Tor, Schuhen konnte den Treffer aber noch verhindern. Trainer Florian Kohfeldt wechselte in der Generalprobe vor dem Saisonstart in der zweiten Halbzeit dreimal aus. 

Nach seinem Trainingslager im bayrischen Bad Wörishofen beginnt für die Lilien am kommenden Samstag die neue Saison in der 2. Bundesliga. Am ersten Spieltag empfängt das Kohfeldt-Team dann Holstein Kiel am heimischen Böllenfalltor.

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