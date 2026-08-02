Keine Verschnaufpause - So geht es weiter mit der Hitze

Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württemberg steht heißes und zunehmend schwüles Sommerwetter bevor. Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) klettern die Temperaturen bis Montag wieder auf bis zu 38 Grad. Mit der Hitze steigt aber auch das Risiko für kräftige Gewitter.

Im Laufe des Tages scheint zunächst verbreitet die Sonne. Im Tagesverlauf bilden sich Quellwolken, vor allem im Bergland sind vereinzelt Schauer und Gewitter möglich. Die Temperaturen steigen auf etwa 29 Grad im Bergland und bis zu 34 Grad am Rhein. Dazu weht meist schwacher Wind aus Nord bis Nordost, der zeitweise böig auffrischt. Bei Gewittern sind stürmische Böen möglich.

Montag bringt wieder starke Hitze

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In der Nacht zum Montag klingen letzte Schauer ab, anschließend wird der Himmel zunehmend klar. Die Temperaturen gehen auf 20 bis 15 Grad zurück. Der Tag startet erneut mit viel Sonnenschein. Am Nachmittag bilden sich vor allem über dem Bergland dichtere Quellwolken, örtlich sind Schauer und Gewitter möglich. Die Temperaturen erreichen 32 Grad im Hotzenwald und bis zu 38 Grad am nördlichen Oberrhein. Der Wind weht schwach aus Westen und frischt zeitweise auf. Auch am Montag können Gewitter von stürmischen Böen begleitet werden.