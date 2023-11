Kelce zu Beziehung mit Swift: Privatleben privat halten

Frankfurt/Main (dpa) - Football-Star Travis Kelce will eine mutmaßliche Liebesbeziehung mit Pop-Gigantin Taylor Swift nicht öffentlich bestätigen. Als der Spieler der Kansas City Chiefs am Freitag mit dieser Frage konfrontiert wurde, sagte Kelce: «Ich werde mein Privatleben privat halten.» Auf eine weitere Frage, wie der aktuelle Status sei, antwortete der 34-Jährige: «Ich habe sie letzte Woche gesehen, das ist der letzte Status.» Swift und Kelce wurden zuletzt Händchen haltend und turtelnd in der Öffentlichkeit fotografiert, haben eine Liebesbeziehung bislang aber nicht bestätigt.

Auf die Frage, ob Swift am Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) zum Spiel der Chiefs gegen die Miami Dolphins nach Frankfurt komme, wich Kelce aus. Er wisse, dass sich die Quoten der Buchmacher für seine persönlichen Leistungen änderten, wenn er diese Information preisgebe. «Ich will es mir nicht mit denen verscherzen», sagte Kelce. Swifts nächstes großes Konzert ist am 9. November in Buenos Aires. Bislang gibt es keine ernsthaften Anzeichen, dass sie für das Frankfurt-Spiel der Chiefs nach Deutschland reist. 2024 gibt die Pop-Gigantin mehrere Konzerte in Deutschland.