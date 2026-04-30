Sprüh-Aktion

Kelkheim bekämpft Eichenprozessionsspinner

Schädlingsbekämpfer sind vor allem an Kindergärten, Friedhöfen und Sportplätzen im Einsatz.

Von einem Traktor aus werden Bäume besprüht. Foto: Mike Seeboth/dpa
Von einem Traktor aus werden Bäume besprüht.

Kelkheim (dpa/lhe) - Kelkheim im Taunus bekämpft den Eichenprozessionsspinner, um Gesundheitsrisiken vorzubeugen. Der Schädling sei Jahr für Jahr «ein echtes Problem», sagte der unabhängige Bürgermeister Albrecht Kündiger: für Allergiker, Kinder und ältere Menschen. Daher würden die Einsätze zielgerichtet dort erfolgen, wo sich diese Menschen aufhielten, etwa in Kindergärten, an Friedhöfen und Sportplätzen. 

«Wir behandeln die Bäume vorbeugend, bevor die Raupen Brennhaare bilden», erklärte der Chef einer Schädlingsbekämpfungsfirma. Das Präparat tötet gezielt Raupen, ohne andere Insekten zu schädigen. Anders als bei großflächigen Hubschraubereinsätzen werden in Kelkheim von einem Traktor aus punktgenau Bäume in der Nähe der genannten Orte besprüht.

Die Brennhaare der Raupen können zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Ursache ist das Gift auf den Härchen der Larven.

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