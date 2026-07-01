Brände

Kellerbrand in Stuttgart – Zwei Menschen verletzt

Eine Feuerwehrfrau und ein Bewohner mussten nach einem Kellerbrand in medizinisch versorgt werden. Die Polizei sucht nach der Ursache.

Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus sind zwei Menschen verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus sind zwei Menschen verletzt worden. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart sind zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr brachte sich ein Bewohner noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbst in Sicherheit. Er kam ebenso wie eine Feuerwehrfrau, die sich bei den Löscharbeiten verletzte, in ein Krankenhaus.

Das Feuer brach am späten Nachmittag in einem Kellerraum des vierstöckigen Hauses aus und konnte schnell gelöscht werden. Weitere Bewohner befanden sich nach Angaben der Feuerwehr nicht im Gebäude. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Vier Menschen bei Kellerbrand in Mannheim verletzt
Brandursache noch unklar

Vier Menschen bei Kellerbrand in Mannheim verletzt

Nach einem Kellerbrand in Mannheim müssen vier Menschen wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung behandelt werden. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.

02.01.2026

Mannheim: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus am Parkring - vier Personen verletzt
Einsatz

Mannheim: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus am Parkring - vier Personen verletzt

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind am Freitagnachmittag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Mannheim ausgerückt. Der Parkring wurde gesperrt.

02.01.2026

Nach Feuer in Stuttgart: Bewohner festgenommen
Brandstiftung

Nach Feuer in Stuttgart: Bewohner festgenommen

Über 100 Feuerwehrleute müssen zu einem Brand in Stuttgart ausrücken, zwei werden verletzt. Nun ist ein Bewohner festgenommen worden, der dafür verantwortlich sein soll.

30.10.2025

Großeinsatz in Stuttgart - zwei Feuerwehr-Kräfte verletzt
Brände

Großeinsatz in Stuttgart - zwei Feuerwehr-Kräfte verletzt

Ein brennender Dachstuhl hat rund 100 Feuerwehrkräfte gefordert. Das Wetter hat die Löscharbeiten erschwert - und weitere Evakuierungen erfordert.

25.10.2025

Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - Feuerwehr rettet Bewohner
Einsatz der Feuerwehr

Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - Feuerwehr rettet Bewohner

Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus beschäftigt die Feuerwehr in Darmstadt. Für die Bewohner geht der Brand weitgehend glimpflich aus. Doch der Schaden ist groß.

31.12.2024