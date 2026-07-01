Kellerbrand in Stuttgart – Zwei Menschen verletzt
Eine Feuerwehrfrau und ein Bewohner mussten nach einem Kellerbrand in medizinisch versorgt werden. Die Polizei sucht nach der Ursache.
Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart sind zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr brachte sich ein Bewohner noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbst in Sicherheit. Er kam ebenso wie eine Feuerwehrfrau, die sich bei den Löscharbeiten verletzte, in ein Krankenhaus.
Das Feuer brach am späten Nachmittag in einem Kellerraum des vierstöckigen Hauses aus und konnte schnell gelöscht werden. Weitere Bewohner befanden sich nach Angaben der Feuerwehr nicht im Gebäude. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.