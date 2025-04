KI-Expertin: Viele Experimente zu Kommunikation mit Kunden

Nürnberg (dpa) - Immer mehr Firmen nutzen KI-Models, KI-Influencer und mit Künstlicher Intelligenz (KI) unterstützte Avatare in der Werbung und Kundenbetreuung. «Im Moment wird viel in diese Richtung experimentiert», sagte Carolin Kaiser, KI-Expertin beim Nürnberg Institut für Marktentscheidungen. «Nicht nur große Unternehmen machen das.» Das Thema sei in der Breite angekommen.