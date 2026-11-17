Kieferoperation: Löwen weiter ohne Aspenbäck
Edwin Aspenpäck wird den Rhein-Neckar Löwen erst mal noch fehlen. Der Schwede muss operiert werden. Für sein Comeback gibt es vorerst nur eine Prognose.
Mannheim (dpa/lsw) - Die Rhein-Neckar Löwen müssen vorerst weiter auf Rückraumspieler Edwin Aspenbäck verzichten. Der Schwede müsse sich wegen einer Kieferproblematik einem kleinen operativen Eingriff unterziehen, teilte der Handball-Bundesligist mit. Die genaue Ausfallzeit richte sich nach dem Heilungsverlauf. Aspenbäcks Comeback sei aber noch im Dezember geplant.
Der 26-Jährige stand den Löwen bereits in den vergangenen drei Partien nicht zur Verfügung. Am kommenden Sonntag sind die Nordbadener in der Liga bei der SG Flensburg-Handewitt zu Gast.