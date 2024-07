Kielmansegg gibt Kommando der «Gorch Fock» ab

Kiel (dpa) - Nach zwei Jahren als Kommandant verlässt Kapitän zur See Andreas-Peter Graf von Kielmansegg (57) das deutsche Segelschulschiff «Gorch Fock». Der Kommandeur der Marineschule Mürwik, Flottillenadmiral Jens Nemeyer, übergibt die Verantwortung am Donnerstag (10.00 Uhr) an dessen Nachfolger Elmar Bornkessel, wie die Marine im Vorfeld ankündigte.