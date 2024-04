Kaiserslautern gewinnt in Kiel, HSV souverän

Kiel (dpa) - Einen Tag nach dem Sieg des FC St. Pauli hat Holstein Kiel die Rückkehr an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Nach zuvor sechs Partien ohne Gegentor kassierte die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp beim 1:3 (1:2) gegen den Abstiegskandidaten 1. FC Kaiserslautern gleich mehrere Treffer.

Mit einem Doppelpack konnte Robert Glatzel dem Hamburger SV die letzte Chance im Aufstiegsrennen erhalten und die Abstiegssorgen von Eintracht Braunschweig wieder vergrößern. Beim 4:0 (2:0) des starken HSV in Braunschweig legte der Torjäger mit seinen Treffern in der zehnten und in der 22. Minute die Grundlage für den klaren Erfolg.