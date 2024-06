Kiffen: Poseck erwartet mehr Unfälle

Wiesbaden (dpa/lhe) - Angesichts der Teillegalisierung von Cannabis erwartet Hessens Innenminister Roman Poseck mehr Unfälle. Er gehe von «negativen Auswirkungen» des am 1. April in Kraft getretenen Cannabisgesetzes aus, teilte der Christdemokrat kürzlich mit. Er rechne mit mehr Verkehrsunfällen unter dem Einfluss des berauschenden Wirkstoffs THC am Steuer.

Vom 1. Juli an ist auch der Anbau von Cannabis in Vereinen möglich. Kurz zuvor informiert Innenminister Poseck an diesem Dienstag (8.30 Uhr) in Wiesbaden über die weitere Umsetzung des bundesweiten Cannabisgesetzes in Hessen. Es geht bei den umstrittenen Neuregelungen um die Verteilung der Zuständigkeiten von Behörden und um neue Rechtsverordnungen im Bundesland. Beispielsweise sollen Kinder und Jugendliche vor der Droge geschützt und Bußgelder bei zu viel Nähe zu ihnen beim Kiffen verhängt werden.