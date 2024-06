Kiffen neben Kindern kann künftig 1000 Euro Bußgeld kosten

Wiesbaden (dpa/lhe) - Wer künftig in Hessen unmittelbar neben Kindern kifft, kann mit einem Bußgeld von 1000 Euro belangt werden. Nach der Teillegalisierung von Cannabis am 1. April und kurz vor der Freigabe des Anbaus dieser Pflanzen in Vereinen am 1. Juli hat Landesinnenminister Roman Poseck den hessischen Bußgeldkatalog zu den Neuregelungen vorgestellt. Der Christdemokrat kündigte am Dienstag in Wiesbaden eine «restriktive» Umsetzung des umstrittenen neuen Bundesgesetzes für volljährige Kiffer an: «Das heißt, dass wir die Grenzen, die das Gesetz selbst setzt, ernst nehmen und eingeräumte Spielräume zu Begrenzungen sinnvoll nutzen.»