Innenminister kritisiert geplante Cannabis-Legalisierung

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Innenminister Roman Poseck hat die geplante Cannabis-Legalisierung der Bundesregierung als «falsches Signal» kritisiert. Er rechne damit, dass der Schritt zu einer Ausweitung des Schwarzmarktes führen werde, teilte der CDU-Politiker am Freitag in Wiesbaden mit. «Dies hätte gravierende Folgen auf die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität, kann zu einem Anstieg der Jugendkriminalität führen und die Verkehrssicherheit beeinträchtigen.»

Nach langem Ringen hatten sich die Ampel-Koalitionsfraktionen diese Woche auf die letzten Einzelheiten zur Legalisierung von Cannabis geeinigt. Das Gesetz soll nun in der Woche ab dem 19. Februar im Bundestag verabschiedet werden, der Bundesrat wird sich voraussichtlich am 22. März mit dem Entwurf befassen. Die Länderkammer kann lediglich Einspruch einlegen. Da in jeder Landesregierung außer der bayerischen mindestens eine Ampel-Partei vertreten ist, gilt das aber als unwahrscheinlich. Das Inkrafttreten am 1. April dürfte damit nun ziemlich sicher sein.