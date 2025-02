Hessen kritisiert Abschiebeflüge ohne Straftäter

Wiesbaden/Berlin (dpa) - Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) hat vom Bund organisierte Abschiebeflüge in die Türkei als Symbolpolitik kritisiert. In einem Brief an Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) schrieb er kurz vor der Bundestagswahl an diesem Sonntag und auch mit Blick auf die jüngsten Anschläge in Deutschland, nötig sei vielmehr «eine Trendwende in der Migrationspolitik». Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet.