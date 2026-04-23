Kind auf Zebrastreifen von Auto angefahren - Fahrer flüchtet

Tuttlingen (dpa/lsw) - Ein unbekannter Autofahrer hat mit seinem Wagen einen Zehnjährigen in Tuttlingen erfasst und ist danach einfach weitergefahren. Der Junge war über den Zebrastreifen gegangen, als ein roter Kleinwagen kam und ihn anfuhr, wie die Polizei mitteilte. Das Kind stürzte und verletzte sich leicht.