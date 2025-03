Kind stirbt nach Operation: Bewährungsstrafe für Ärzte

Kassel (dpa/lhe) - Nachdem ein dreijähriges Kind nach einer Operation in einer Kasseler Arztpraxis gestorben ist, sind zwei Ärzte wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen per Strafbefehl zu je acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Kassel müssen beide Männer zudem eine Geldbuße in Höhe von jeweils 5.000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen.