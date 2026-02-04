Tragischer Fall

Kind stirbt nach Schulschwimmen - Neuer Prozess im April

Ein Junge stirbt im Schulschwimmen, zwei Lehrerinnen werden verurteilt – und legen Berufung ein. Was das Gericht jetzt noch klären will.

Die Berufung der beiden Pädagoginnen wird im April verhandelt. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Die Berufung der beiden Pädagoginnen wird im April verhandelt. (Symbolbild)

Konstanz (dpa/lsw) - Nach dem Urteil gegen zwei Pädagoginnen wegen des Todes eines siebenjährigen Schülers im Schwimmunterricht wird der Prozess vor dem Landgericht Konstanz teils neu aufgerollt. Die Berufungsverhandlung soll am 17. April starten, wie das Gericht mitteilte.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Nach dem Tod des Zweitklässlers im Schwimmunterricht hatte das Amtsgericht Konstanz Ende Februar 2025 eine Lehrerin und die damalige Referendarin der fahrlässigen Tötung schuldig gesprochen und Bewährungsstrafen verhängt. Die Anwälte der Frauen hatten nach dem Urteilsspruch Berufung eingelegt. Sie hatten Freispruch gefordert.

Zweitklässler nach seiner ersten Schwimmstunde gestorben 

Der Zweitklässler war bei seiner ersten Schwimmstunde am 18. September 2023 ertrunken. Zu dem Unglück kam es nach Ansicht des Gerichts, weil alle 21 Schülerinnen und Schüler gleichzeitig ins Wasser gelassen wurden - darunter Schwimmer und Nichtschwimmer. Aus Sicht des Richters hätte der Tod des Jungen verhindert werden können.

Die Lehrerin war zu neun Monaten Haft auf Bewährung und einer Schmerzensgeldzahlung von 10.000 Euro an die Eltern des Jungen verurteilt worden. Die damalige Referendarin bekam sechs Monate Haft auf Bewährung und sollte 7.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Beide Strafen waren auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt worden. Die Lehrerin hatte vor Gericht erklärt, dass sie die Kinder im Blick gehabt habe. 

Laut Gericht wird es in dem neuen Prozess keine große Beweisaufnahme geben. Neu verhandelt werde nicht der Schuldspruch, sondern das Strafmaß. Bisher sei nur ein Zeuge geladen. Ein Urteil könnte am selben Tag fallen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nach Tod beim Schulschwimmen: Berufung für 2026 angesetzt
Prozesse

Nach Tod beim Schulschwimmen: Berufung für 2026 angesetzt

Ein Schüler ertrinkt beim Schwimmunterricht seiner Schule. Zwei Pädagoginnen werden im Februar wegen fahrlässiger Tötung verurteilt und gehen in Berufung. So geht es in dem nun Verfahren weiter.

15.10.2025

Prozess um mutmaßlichen Fluchthelfer: Berufung zurückgezogen
Weitere Termine waren geplant

Prozess um mutmaßlichen Fluchthelfer: Berufung zurückgezogen

Trotz Bewachung türmt ein Häftling bei einem Ausgang. Ein mutmaßlicher Helfer wird verurteilt, legt aber Berufung ein. Zu einem neuen Richterspruch kommt es jedoch vorerst nicht.

27.05.2025

Kind stirbt nach Schwimmunterricht: Lehrerinnen verurteilt
Urteil

Kind stirbt nach Schwimmunterricht: Lehrerinnen verurteilt

Ein Siebenjähriger überlebt den ersten Schwimmunterricht seiner Schule nicht. Nun fällt das Urteil gegen seine Lehrerin und eine damalige Referendarin.

25.02.2025

Fahrlässige Tötung eines Ersthelfers: Gericht prüft Strafe
Prozesse

Fahrlässige Tötung eines Ersthelfers: Gericht prüft Strafe

Ein Transporter rast in eine Unfallstelle. Ein Ersthelfer stirbt. Jetzt kommt es zur Berufungsverhandlung.

19.02.2024

Lehrerinnen nach Tod von Schülerin verurteilt
Prozesse

Lehrerinnen nach Tod von Schülerin verurteilt

Die Studienfahrt ist fast fünf Jahre her. Eine zuckerkranke Schülerin starb. Nun wurden zwei Lehrerinnen verurteilt. Sie hätten sich laut Gericht nach Vorerkrankungen der Schüler erkundigen müssen.

15.02.2024