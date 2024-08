Kind wird auf Schiff von Hund gebissen und kommt in Klinik

Waldeck (dpa/lhe) - Ein dreijähriges Kind ist auf einem Ausflugsschiff auf dem Edersee von einem Hund mehrfach gebissen worden. Es habe Verletzungen an Arm, Kopf und an einem Auge erlitten, teilte das hessische Polizeipräsidium Einsatz, zu dem auch die Wasserschutzpolizei gehört, mit. Ein Rettungshubschrauber habe das Kind in ein Krankenhaus geflogen.