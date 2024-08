Mädchen nach Bissattacke auf Schiff außer Lebensgefahr

Waldeck (dpa/lhe) - Nachdem ein dreijähriges Mädchen am Dienstag auf einem Ausflugsschiff auf dem Edersee von einem Border Collie mehrfach gebissen wurde, ist es mittlerweile außer Lebensgefahr. Wie das hessische Polizeipräsidium Einsatz mitteilte, hat das Kind Verletzungen an Arm, Kopf und an einem Auge erlitten. Es musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.