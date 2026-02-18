Kinder finden Leiche in Bachbett

Oberharmersbach (dpa/lsw) - Zwei Kinder haben in einem Bach in Oberharmersbach (Ortenaukreis) die Leiche einer Frau entdeckt. Sie alarmierten ihre Familie, wie die ebenfalls informierte Polizei mitteilte. Weil die tote Frau in ihrem Rucksack einen Ausweis bei sich trug, wussten die Beamten schnell, um wen es sich bei der Leiche handelte.