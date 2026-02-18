Kinder finden Leiche in Bachbett
Zwei Kinder stoßen in einem Bach auf eine tote Frau. Die Polizei kennt die Identität. Aber wie kam sie ums Leben?
Oberharmersbach (dpa/lsw) - Zwei Kinder haben in einem Bach in Oberharmersbach (Ortenaukreis) die Leiche einer Frau entdeckt. Sie alarmierten ihre Familie, wie die ebenfalls informierte Polizei mitteilte. Weil die tote Frau in ihrem Rucksack einen Ausweis bei sich trug, wussten die Beamten schnell, um wen es sich bei der Leiche handelte.
Wie die 61-Jährige allerdings ums Leben kam, ist bislang nach Polizeiangaben unklar. Kriminalpolizei und Kriminaltechniker haben die Ermittlungen übernommen. «Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen aktuell nicht vor», teilte die Polizei weiter mit.