Tankwagen rutscht in Bach - Gefahr für Bodensee

Konstanz (dpa/lsw) - Ein mit rund 1.200 Litern Heizöl beladener Tanklaster ist in Konstanz am Bodensee in ein Bachbett gerutscht und in Schräglage geraten. Bei dem Unfall seien aber weder Öl noch Betriebsstoffe ausgelaufen, teilte die Feuerwehr mit.

Um dennoch eine mögliche Gefahr für den Bodensee und andere Gewässer auszuschließen, richtete die Feuerwehr vorsorglich Ölsperren im Bach ein. Eine Spezialfirma pumpte das Öl aus dem umgekippten Laster ab, bevor das Fahrzeug aus dem Bachbett gezogen wurde. Die Arbeiten gestalteten sich nach Angaben der Feuerwehr wegen der enormen Schräglage des Lastwagens und der örtlichen Gegebenheit als schwierig.