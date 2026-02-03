Wagen rutscht 50 Meter auf dem Dach - Mann schwer verletzt
Mit dem Auto überschlagen, auf dem Dach gerutscht und in Laster-Anhänger gekracht: Ein Autofahrer wird bei einem Unfall schwer verletzt. Was die Polizei bisher zum Unfall weiß.
Laupheim (dpa/lsw) - Ein 79-Jähriger hat sich im Landkreis Biberach mit seinem Auto überschlagen und schwer verletzt. Sein Wagen sei am Montag bei Laupheim rechts auf einen Grünstreifen geraten, habe sich überschlagen und sei etwa 50 Meter auf dem Dach über einen Parkplatz gerutscht, teilte die Polizei mit. Schließlich prallte das Auto dort gegen den Anhänger eines Lasters. Rettungskräfte brachten den Mann ins Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.