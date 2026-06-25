Kinder finden mehr als 60 goldene Ringe im Wald

Johannesberg (dpa) - Kinder haben mehr als 60 goldene Ringe in einem Wald in Unterfranken gefunden. Die Besitzerinnen und Besitzer würden jetzt anhand der eingravierten Hochzeitsdaten gesucht, teilte die Polizei mit. Eine Familie machte demnach Ende Mai einen Ausflug in ein Waldstück bei Johannesberg nahe der Grenze zu Hessen, als die Kinder ein mit Goldschmuck gefülltes Einmachglas in einer Plastiktüte fanden.

Enthalten waren laut einem Polizeisprecher auch etwa 15 Ringe mit Gravur. Zudem seien goldene Arm- und Halskettchen sowie ein Glaseinfassungsring in dem Glas gewesen. Die Familie gab den Schmuck bei der Polizei ab.

Bisher sei es nicht gelungen, die Besitzerinnen und Besitzer ausfindig zu machen, sagte der Sprecher. Zum Wert des Goldschmucks machte er keine Angaben. Dieser werde wegen der laufenden Ermittlungen bewusst nicht genannt.

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