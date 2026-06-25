Wertvoller Fund

Kinder finden mehr als 60 goldene Ringe im Wald

Beim Spielen im Wald in Unterfranken stoßen Kinder auf ein Einmachglas voller Goldschmuck. Die Polizei steht vor einem Rätsel - und sucht jetzt mit Bildern nach den Besitzern.

Anhand der eingravierten Hochzeitsdaten auf den Ringen sucht die Polizei nach den Besitzerinnen und Besitzern. Foto: -/Polizei Unterfranken/dpa
Anhand der eingravierten Hochzeitsdaten auf den Ringen sucht die Polizei nach den Besitzerinnen und Besitzern.

Johannesberg (dpa) - Kinder haben mehr als 60 goldene Ringe in einem Wald in Unterfranken gefunden. Die Besitzerinnen und Besitzer würden jetzt anhand der eingravierten Hochzeitsdaten gesucht, teilte die Polizei mit. Eine Familie machte demnach Ende Mai einen Ausflug in ein Waldstück bei Johannesberg nahe der Grenze zu Hessen, als die Kinder ein mit Goldschmuck gefülltes Einmachglas in einer Plastiktüte fanden. 

Enthalten waren laut einem Polizeisprecher auch etwa 15 Ringe mit Gravur. Zudem seien goldene Arm- und Halskettchen sowie ein Glaseinfassungsring in dem Glas gewesen. Die Familie gab den Schmuck bei der Polizei ab.

Bisher sei es nicht gelungen, die Besitzerinnen und Besitzer ausfindig zu machen, sagte der Sprecher. Zum Wert des Goldschmucks machte er keine Angaben. Dieser werde wegen der laufenden Ermittlungen bewusst nicht genannt.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Warum die Ringe im Wald lagen, blieb zunächst unklar. Der Polizeisprecher sagte, dazu werde jetzt ermittelt - auch zur Frage, ob es sich um Diebesgut handeln könnte.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Tresore liegen im Fluss - Polizei sucht Schmuckbesitzer
Fund

Tresore liegen im Fluss - Polizei sucht Schmuckbesitzer

Mysteriöser Fund am Stuttgarter Neckar: Polizisten entdecken etliche Ohrringe und Ketten. Doch wem gehört der Schmuck?

15.04.2026

Goldene Krone im Gepäck – Zoll stoppt Reisende aus Katar
Am Flughafen

Goldene Krone im Gepäck – Zoll stoppt Reisende aus Katar

Die Reisegruppe aus Katar geht am Flughafen durch den grünen Ausgang beim Zoll. Allerdings hat eine Frau ein besonderes Schmuckstück dabei - das bleibt nicht unbemerkt.

02.01.2026

Ladenburg: Goldschmuck bei Einbruch gestohlen
Zeugen gesucht

Ladenburg: Goldschmuck bei Einbruch gestohlen

Einbrecher haben bei einem Einbruch in Ladenburg wertvollen Schmuck entwendet. Die Polizei ermittelt.

02.12.2025

Heidelberg: Wertvoller Schmuck bei Einbruch gestohlen
Zeugen gesucht

Heidelberg: Wertvoller Schmuck bei Einbruch gestohlen

Unbekannte haben in Heidelberg eine hochwertige Uhr aus einem Wohnanwesen gestohlen und dabei einen Schaden von rund 25000 Euro verursacht.

25.11.2025

Frau will mit Goldschmuck im Wert von 18.000 Euro einreisen
Stuttgarter Flughafen

Frau will mit Goldschmuck im Wert von 18.000 Euro einreisen

Die Frau geht bei der Ankunft am Stuttgarter Flughafen durch den Ausgang für anmeldefreie Waren. Die Zöllner entscheiden sich für eine Kontrolle.

25.04.2025