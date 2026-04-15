Fund

Tresore liegen im Fluss - Polizei sucht Schmuckbesitzer

Mysteriöser Fund am Stuttgarter Neckar: Polizisten entdecken etliche Ohrringe und Ketten. Doch wem gehört der Schmuck?

Taucher bargen die Schmuckstücke. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Taucher bargen die Schmuckstücke. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem Fund zweier aufgebrochener Tresor im Neckar in Stuttgart sucht die Polizei nach den Besitzern von Schmuckstücken. Polizeibeamte hatten rund um die Fundstelle der Tresore zahlreiche Anhänger, Anstecker, Ketten, Armbanduhren, Ohrstecker und anderen Schmuck gefunden. Ein Mann hatte bereits im Januar verdächtige Gegenstände im Fluss gesehen und die Polizei gerufen. 

Beamte der Wasserschutzpolizei stellten fest, dass es sich um aufgebrochene Tresore handelte. Zum Wert der Schmuckstücke konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Ob sie eine Straftat als Hintergrund vermutet, konnte eine Sprecherin zunächst ebenfalls nicht angeben.

Ringe in der Rems

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Auch in Waiblingen sind zwischen Oktober und Februar diverse Schmuckstücke gefunden worden, zu denen sich die Polizei Hinweise erhofft. Sie vermutet, dass diese Schmuckstücke aus Straftaten stammten, wie sie mitteilte. Es handelt sich unter anderem um Ringe und Ohrstecker. Sie wurden bei einem Gebüsch, im Fluss Rems und bei einem Biotop gefunden.

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