Kiste Schmuck in Heppenheim gefunden

Ein ehrlicher Finder alarmiert am Montag (27.5.) gegen 18 Uhr die Polizei und teilt mit, dass er am Kreisverkehr Bürgermeister-Metzendorf-Straße Ecke Ludwigstraße eine Kiste Schmuck gefunden habe. Der Schmuck sei jedoch teilweise bereits überfahren und so auf der Fahrbahn verteilt worden. Bei den Schmuckstücken handelt es sich augenscheinlich um die Marke "Stainless Steel Jewelry". Die Gegenstände könnten nach Einschätzung der Ermittler aus einer Straftat stammen. Bislang konnte der Fund aber noch keiner Tat zugeordnet werden.