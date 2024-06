Schmuckfund in Bensheim: Wem gehört die Schneemann-Kette?

Bereits Mitte März wurden in einem Gebüsch auf einem Grundstück in der Friedhofstraße in Bensheim diverse Schmuckstücke, überwiegend Modeschmuck, gefunden. Darunter befinden sich auch sehr auffällige Teile wie eine Schneemann-Kette. Außer dem auf dem Polizeifoto abgebildeten Schmuck wurden dort noch eine Vielzahl von Ohrringen und Anstecknadeln gefunden. Die Gegenstände könnten nach Einschätzung der Ermittler aus einer Straftat stammen. Bislang konnte der Fund aber noch keiner Tat zugeordnet werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.