Minderjährige finden geladene Waffe in Gebüsch

Allendorf/Lumda (dpa/lhe) - Zwei Minderjährige haben eine geladene Pistole in einem Gebüsch in Allendorf im Landkreis Gießen gefunden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, verhielten sich die Jungen im Alter von 12 und 13 genau richtig und verständigten ihre Erziehungsberechtigten über den Fund am Donnerstagnachmittag. Eine Streife habe festgestellt, dass sich in der rostigen Waffe noch Munition befand. Laut Angaben der Polizei ist bisher unklar, wie die Pistole in das Gebüsch gelangte und ob sie noch funktionstüchtig ist.