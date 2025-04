Nach Drogenrausch? 19-Jährige tot im Gebüsch gefunden

Stuttgart/Aurich (dpa) - Polizeibeamte haben die Leiche einer 19-jährigen Frau in einem Gebüsch an einem Weinberg in Stuttgart entdeckt. Den Hinweis erhielten die Beamten von einem 19-Jährigen im knapp 600 Kilometer entfernten Aurich nahe der Nordsee, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Hinter ihrem Tod könnten ein Drogenrausch und unterlassene Hilfeleistung stehen.