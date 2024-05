Haben Kriminelle ihr Diebesgut im Bensheimer See versenkt? Und wer ist "Sabine", die offenbar am 13. März 1992 geheiratet hat? Dieser Frage geht derzeit die Polizei in Bensheim nach. Hintergrund: Im April fanden Taucher der DLRG (Deutsche Lebensrettungsgesellschaft) im Bensheimer See eine Socke, in der sich Schmuck, Armbanduhren und Münzgeld verschiedener Währungen befanden. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.