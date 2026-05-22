Theater

Kinder-Stück über krebskranke Mutter erhält Theaterpreis

Der Mülheimer Dramatikerpreis zählt zu den renommiertesten deutschsprachigen Theaterwettbewerben. Der erste Gewinner des Jahres aus Gießen dürfte vor allem für junge Theaterbesucher interessant sein.

Ein Stück über den Umgang mit der Krebserkrankung der eigenen Mutter gewinnt den Kinder-Wettbewerb bei den Theatertagen in Mülheim/Ruhr. Foto: Daniela Motzkus/Theatertage Mülheim/dpa
Ein Stück über den Umgang mit der Krebserkrankung der eigenen Mutter gewinnt den Kinder-Wettbewerb bei den Theatertagen in Mülheim/Ruhr.

Mülheim (dpa/lnw) -    Den Kinderwettbewerb bei den renommierten Mülheimer Theatertagen hat das Stück «herzkopfüber» der Autorin Simone Saftig gewonnen. Das beim Stadttheater Gießen uraufgeführte Stück zeichne sich durch außergewöhnliche Sprachkunst aus. Mit dieser «überbordenden» Sprache finde die Protagonistin des Stücks Zizi die Kraft, mit der Krebserkrankung ihrer Mutter umzugehen, urteilte die Jury am Freitag. 

Um den mit 15.000 Euro dotierten Preis hatten fünf Produktionen für Kinder konkurriert. Zum ebenfalls mit 15.000 Euro verbundenen Wettbewerb für Erwachsenenstücke treten bis zum 6. Juni sieben aktuelle Produktionen an. Alle nominierten Stücke werden während der Theatertage in Mülheim aufgeführt. Über die Sieger wird bei öffentlichen Jurysitzungen entschieden, die auch im Livestream verfolgt werden können. 

Die nominierten Stücke werden alljährlich aus mehr als 200 deutschsprachigen Uraufführungen ausgewählt, wie Festivalleiterin Stephanie Steinberg vor kurzem gesagt hatte.

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