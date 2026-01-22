Kinder und Jugendliche treten auf Zwölfjährigen am Boden ein

Ostfildern (dpa/lsw) - Mehrere Minderjährige haben in Ostfildern (Kreis Esslingen) einen Jungen attackiert. Die Kinder und Jugendlichen in unbekannter Anzahl sollen den Zwölfjährigen geschlagen haben, wie die Polizei mitteilte. Als das Opfer am Boden lag, hätten sie auf das Kind eingetreten. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt gegen drei 12- und 13-Jährige. Die genaue Zahl der Beteiligten an dem Angriff am Mittwoch wird noch ermittelt.