Kinder werfen Steine und Eisenstange auf Straße
Äste, Steine und eine Eisenstange auf der Straße: In Ulm werfen sechs Kinder Gegenstände auf die Fahrbahn. Ein Auto wird getroffen. Die Polizei sucht nun weitere Geschädigte und Zeugen.
Ulm (dpa/lsw) - Sechs Kinder im Alter zwischen zehn und elf Jahren haben an einer Straße in Ulm Äste, Steine sowie eine Eisenstange auf die Fahrbahn geworfen. Ein faustgroßer Stein habe dabei auch die Windschutzscheibe eines Autos getroffen, berichtete die Polizei. Die 49 Jahre alte Fahrerin des Wagens sei unverletzt geblieben. Nach einer Fahndung mit mehreren Streifen konnten die Kinder ermittelt werden. Die Polizei sucht nach dem Vorfall vom Wochenende nun Zeugen und weitere Geschädigte.