Lob für mutigen Einsatz

Kinder zeigen Zivilcourage – Polizei ehrt drei Helfer

Drei Kinder greifen ein, als Erwachsene wegsehen: Für ihren mutigen Einsatz bei einer Auseinandersetzung werden sie von der Polizei ausgezeichnet.

Können zurecht stolz sein: Drei junge Helfer bekommen für ihre Zivilcourage eine Urkunde verliehen. Foto: -/Polizeipräsidium Mittelhessen/dpa
Können zurecht stolz sein: Drei junge Helfer bekommen für ihre Zivilcourage eine Urkunde verliehen.

Gießen (dpa/lhe) - Mit ihrem mutigen Einsatz bei einer Auseinandersetzung unter zwei Obdachlosen in Gießen haben drei Jungs namens Anton, Theo und Niclas sich den Respekt des Polizeipräsidiums verdient: Zum Dank für ihr vorbildliches Verhalten bei dem Vorfall, der sich bereits im April ereignete, sind die drei zehn und elf Jahre alten Jungen kürzlich geehrt worden, wie die Polizei mitteilte.

Zwei von ihnen - Anton und Theo - hätten bereits Ende April die Auseinandersetzung in der mittelhessischen Stadt beobachtet und Zivilcourage gezeigt. Bei dem Vorfall hatte einer der beiden Männer Verletzungen erlitten. 

Junge Helfer gehen mit gutem Beispiel voran

Schilderungen zufolge sollen mehrere Erwachsene weder eingeschritten sein noch sich um den Verletzten gekümmert haben - nicht so jedoch die beiden zehnjährigen Jungs, die gerade auf dem Heimweg von der Schule waren: Sie seien mit gutem Beispiel vorangegangen, hätten den elfjährigen Niclas angesprochen und mit dessen Handy gemeinsam einen Notruf abgesetzt.

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«Sie riefen jedoch nicht nur den Krankenwagen. Darüber hinaus sammelten sie auch die verlorenen Gegenstände des verletzten Mannes ein», hieß es in der Mitteilung. Zudem hätten sie mit dem Verletzten gesprochen und sich bis zum Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst um ihn gekümmert. Im Nachgang hätten sie dann der Polizei noch als Zeugen zur Verfügung gestanden. Gegen den Beschuldigten in dem Fall wird nach Angaben eines Polizeisprechers wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. 

Berufswunsch: Polizist

Für ihr vorbildliches Verhalten habe sich Polizeivizepräsident Hanno Frielinghaus persönlich bei den drei Helfern bedankt. Bei dem Empfang im Polizeipräsidium hätten die Kinder in Begleitung ihrer Erziehungsberechtigten Vorfall aus ihrer Sicht geschildert. Zum Dank erhielten sie «Ehrenurkunden» sowie weitere kleine Präsente.

Im Anschluss gab es noch eine Führung durch das Präsidium, und auch im Streifenwagen durften die drei Jungen mitfahren und Blaulicht und Sirene testen. Alle drei hätten im Anschluss angekündigt, später auch einmal zur Polizei gehen zu wollen. «Dass sie die besten Voraussetzungen dazu mitbringen, haben sie bereits eindrucksvoll bewiesen», hieß es in der Mitteilung.

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