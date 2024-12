Zeugen melden betrunkenen Fahrer - Lob für Zivilcourage

Weilmünster (dpa/lhe) - Weil er nicht auf mehrere Zeugen hören wollte und betrunken Auto gefahren ist, hat es ein Mann in Weilmünster im Landkreis Limburg-Weilburg mit der Polizei zu tun bekommen. Der 70-Jährige sei am Samstagabend offensichtlich alkoholisiert nach einem Gaststättenbesuch in sein Auto gestiegen und habe die Heimfahrt antreten wollen. Aufmerksame Zeugen hätten dies beobachtet und der Polizei gemeldet und auch versucht, den Mann von seiner Fahrt abzuhalten. Dieser habe sich jedoch unbeeindruckt gezeigt und sei losgefahren, teilte die Polizei mit.