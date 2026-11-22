Nehren (dpa/lsw) - Drei Kinder haben in Nehren bei Tübingen mit einem Feuerwerkskörper einen Brand an einem Haus ausgelöst. Nach Polizeiangaben zündete ein 13-Jähriger am Samstag mit zwei Begleitern im Alter von zehn und zwölf Jahren auf der Straße einen Feuerwerkskörper, der für Jugendliche erlaubt ist. Eine Windböe trieb ihn in angrenzende Sträucher, die Feuer fingen.

Die Flammen griffen auf eine Fassade und den Dachüberstand eines angrenzenden Hauses über - in dem Gebäude befindet sich im Erdgeschoss nach Polizeiangaben auch eine Kindertagesstätte. Die Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle, der Schaden beträgt etwa 15.000 Euro.

Die Kinder liefen zunächst davon, wurden aber ermittelt; auch ihre Erziehungsberechtigten wurden informiert.