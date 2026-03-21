Katastrophenschutz

Kinderfeuerwehren in Hessen mit großem Zulauf

Mehr als 18.500 Kinder sind inzwischen in Hessens Kinderfeuerwehren aktiv. Wie das Land die Nachwuchsarbeit fördert.

Eine spielerische Heranführung an das Thema Brandschutz und Wertevermittlung - das leisten die Kinderfeuerwehren in Hessen. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Eine spielerische Heranführung an das Thema Brandschutz und Wertevermittlung - das leisten die Kinderfeuerwehren in Hessen. (Symbolbild)

Eschborn (dpa/lhe) - Die Feuerwehren in Hessen können sich über einen regen Zulauf von Kindern freuen. Nach knapp 1.000 Gruppen mit rund 12.900 Kindern vor fünf Jahren gebe es heute bereits mehr als 1.225 Gruppen mit mehr als 18.500 jungen Mitgliedern im Bundesland, erklärte Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) anlässlich einer Fachtagung in Eschborn. «Das ist ein beeindruckender Erfolg und zeigt, wie wichtig und attraktiv das Angebot der Kinderfeuerwehren ist.» 

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Diese seien lebendige Orte, an denen Kinder spielerisch an die Themen Feuerwehr, Brandschutz und Hilfeleistung herangeführt würden. «Gleichzeitig vermitteln sie Demokratie, Toleranz und Respekt – Werte, die in unserer Gesellschaft unverzichtbar sind», so Poseck.

Die Hessische Landesregierung unterstütze die Kinderfeuerwehren nicht nur ideell, sondern auch finanziell. Allein im Jahr 2026 würden rund 110.000 Euro für eine Referentenstelle «Kinderfeuerwehr» sowie für Ausbildungs- und Arbeitsmaterialien bereitgestellt. Zudem fördere man die Brandschutzerziehung und die Vermittlung von Selbstschutz-Kompetenzen im Schulunterricht. Der Minister verwies außerdem auf den Ausbau des Jugendfeuerwehrausbildungszentrums in Marburg-Cappel, in dem von diesem Jahr an sieben zusätzliche Stellen zur Verfügung stünden.

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