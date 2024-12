King Kong und Riesen-Giraffe: Wo Wahrsager falsch lagen

Roßdorf (dpa) - Eine gigantische Giraffe greift eine Stadt an, aggressive Eichhörnchen stürmen eine Universität, ein Bauer findet ein Ufo und der Eiffelturm bricht in der Mitte durch. Auch 2024 haben Wahrsager wieder mit vielen Prognosen gehörig daneben gelegen, wie eine Auswertung der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften (GWUP) im südhessischen Roßdorf zeigen will.