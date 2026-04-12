Kinos und Gaststätten setzen auf Events für mehr Gäste

Darmstadt/Wiesbaden/Bad Homburg (dpa/lhe) - Ob gemeinsam Stricken im Kino, Pub-Quiz spielen oder zusammen Lieder schmettern im Stadion - Events mit Gemeinschaftsgefühl sind in Hessen gefragt. Das kommt auch den Veranstaltern zugute. So bietet das in Darmstadt ansässige Kino-Unternehmen Kinopolis an seinen Standorten Darmstadt, Gießen und Bad Homburg «Wollkino»-Vorstellungen für alle, die beim Kinoerlebnis auf ihr Strickzeug oder ihr Häkel-Projekt nicht verzichten wollen.

«Das Format ist noch relativ neu und befindet sich in einer Ausbauphase, aber wir sehen bereits jetzt, dass es sehr gut angenommen wird», sagt eine Kinopolis-Sprecherin. Gestrickt werden darf auch in den Frankfurter Kinos Astor Film Lounge und Arthouse Kinos.

Zum Spielen in die Kneipe oder in den Club

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Auch Spieleabende und Quizrunden finden längst nicht mehr nur in Freundeskreisen in heimischen Wohnzimmern statt, sondern sorgen auch in Kneipen, Clubs und Restaurants für Geselligkeit. Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Hessen sieht die Entwicklung hin zu mehr Gruppenevents in der seit der Pandemie durch die Konsumzurückhaltung gebeutelten Branche als Chance.