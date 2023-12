Kirche will sich stärker der Stadtgesellschaft öffnen

Hanau/Fulda (dpa/lhe) - Die katholische Kirche will sich nach Worten des Fuldaer Bischofs Michael Gerber der Vielfalt der Menschen in größeren Städten stärker öffnen. Das Projekt Citypastoral beispielsweise wolle mit verschiedenen, oft niederschwelligen Aktionen Menschen ganz unterschiedlicher Art und ungeachtet ihrer Religionszugehörigkeit ansprechen, sagte Gerber der Deutschen Presse-Agentur. «Es geht um die Frage, ob Menschen die Relevanz der christlichen Botschaft erfahren können.» Schwerpunkte des Projekts sind in dem Bistum die Städte Fulda, Kassel, Marburg und Hanau.