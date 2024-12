Kirche wird zu Wohnprojekt für Menschen mit Behinderung

Bad Nauheim (dpa) - Die Gemeinde Bad Nauheim (Wetteraukreis) der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) hat eine Kirche an den Förderverein Inklusion e.V. verschenkt. Wo früher Trauungen, Taufen und Gottesdienste stattfanden, soll in Zukunft eine Wohngemeinschaft für junge Menschen mit Behinderung entstehen, teilte die EKHN mit. Auf diese Weise wolle man den zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohnern ermöglichen, ein eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Leben zu führen, hieß es weiter.