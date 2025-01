Kirchen für Wahl «mit Herz und Verstand»

Darmstadt (dpa) - Die christlichen Kirchen rufen gemeinsam zur Teilnahme an der Bundestagswahl 2025 auf. Sie rufen dazu auf, die Demokratie zu stärken und sich an der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 zu beteiligen. Der bundesweiten ökumenischen Initiative «Für alle. Mit Herz und Verstand» haben sich nun auch Kirchen in Hessen und Rheinland-Pfalz angeschlossen.