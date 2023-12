Evangelische Kirche: Menschen werden dünnhäutig

Darmstadt (dpa) - Die Kriege in der Ukraine und in Nahost sowie weitere Krisen lassen die Menschen laut der Evangelischen Kirche dünnhäutiger werden. Dem zunehmenden Stress sollten sie mit Respekt und Liebe begegnen, erklärte der Präsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), Volker Jung, in seinem «Wort zum Neujahr 2024». Dieses sollte in der ersten Ausgabe des neuen Magazins «chrismon - plus Hessen-Nassau» erscheinen.