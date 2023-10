Kirchen rufen Gemeinden diesen Winter zum Energiesparen auf

Kassel/Limburg (dpa/lhe) - Mit dem Start in die kühlere Jahreshälfte bereiten sich die Kirchen in Hessen darauf vor, auch in diesem Winter Energie und Kosten beim Heizen einzusparen. Die evangelischen Landeskirchen und katholischen Bistümer berichten von überwiegend guten Erfahrungen aus der zurückliegenden Heizperiode, wie eine dpa-Umfrage ergab. Wegen der teils immens gestiegenen Energiekosten in Folge des Angriffs Russlands auf die Ukraine waren Heizungen runtergedreht und Beleuchtung eingeschränkt worden. Den Kirchen geht es neben finanziellen Aspekten auch um den Klimaschutz.