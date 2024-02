Kirchen starten Spendenaktion für Frauen in Osteuropa

Kassel (dpa) - Die evangelischen Kirchen in Hessen haben am Sonntag mit einem feierlichen Gottesdienst in Kassel eine Spendenaktion zum Schutz von Frauen vor sexueller Ausbeutung in Rumänien gestartet. Dort seien Frauen aufgrund prekärer Lebensverhältnisse und eingeschränkter Bildungschancen häufiger von Gewalt, Menschenhandel und sexueller Ausbeutung betroffen als andere Europäerinnen, teilten die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau und die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck mit. Die Aktion «Hoffnung für Osteuropa» fördere seit drei Jahrzehnten soziale und diakonische Projekte und setze sich für Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung und die Inklusion benachteiligter Menschen ein.