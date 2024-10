Opfer sexueller Gewalt kritisieren katholische Kirche

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Betroffenen-Organisation «Eckiger Tisch» fordert in einer Petition die katholischen Bischöfe und Ordensoberen auf, Prozesse um Schmerzensgeld wegen sexueller Gewalt nicht zu verzögern. In einem Zivilprozess in Aachen hätten die kirchlichen Anwälte erklärt, es sei Verjährung eingetreten, sagte der Sprecher der Organisation, Matthias Klatsch, in Frankfurt. In weiteren Fällen stehe dies im Raum.