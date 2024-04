Vier neue Anlaufstellen für männliche Opfer sexueller Gewalt

Frankfurt/ Main (dpa/lhe) - In Hessen gibt es jetzt vier Beratungsstellen für von sexualisierter Gewalt betroffene Jungen und Männer. Mit dem Modellprojekt soll eine Lücke in der Versorgungslandschaft geschlossen werden, hieß es in einer Mitteilung des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbands Hessen am Dienstag.