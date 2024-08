Männliche Opfer sexualisierter Gewalt kämpfen mit Doppeltabu

Wiesbaden (dpa/lhe) - Für männliche Betroffene von sexualisierter Gewalt gibt es deutlich weniger Beratungsangebote als für Mädchen und Frauen. Hessen will diese Lücke schließen - vor wenigen Monaten wurden bei einer «Kick-Off»-Veranstaltung vier neue Anlaufstellen in Wiesbaden, Gießen, Darmstadt und Kassel vorgestellt. Die Beratungsstellen haben sich mit staatlicher Förderung auch für Männer und Jungen geöffnet, die in ihrer Kindheit oder Jugend von sexualisierter Gewalt betroffen sind oder waren. Das Angebot werde angenommen, sagt Johannes Höing von der Landeskoordinierungsstelle der Fachberatung gegen sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend.