Schulen rüsten sich im Kampf gegen sexualisierte Gewalt

Stuttgart (dpa/lsw) - Mit Leitfäden, Fortbildungen und Interventionsplänen soll sexualisierte Gewalt an den Schulen im Südwesten besser bekämpft werden. Häufig werde das Problem noch bagatellisiert und tabuisiert, sagte Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) in einer Schule in Leonberg. Aber: «Es kann überall vorkommen, an jeder Schule.» Besonders betroffen seien Kinder mit Handicap, mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen.