Kassel (dpa/lhe) - Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) hat eine Selbstverpflichtung zum Thema sexualisierte Gewalt beschlossen. Darin werde das Versagen zum Ausdruck gebracht, jahrzehntelang nicht auf Betroffene gehört zu haben, teilte die EKKW am Samstag in Kassel mit. Damit einher gehe die Verpflichtung, «alles zu tun, damit denen, die Gewalt erfahren haben und deren Vertrauen missbraucht wurde, zugehört wird, ihr Leid anerkannt und das Unrecht, das ihnen geschehen ist, klar benannt wird».

Der Forschungsverbund «ForuM - Forschung zur Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt und anderen Missbrauchsformen in der evangelischen Kirche und Diakonie in Deutschland» hatte dabei die Ergebnisse einer ersten unabhängigen, wissenschaftlichen Studie vorgelegt. Demnach sind in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der Diakonie für die vergangenen Jahrzehnte mindestens 1259 Beschuldigte dokumentiert. Die Untersuchung unabhängiger Wissenschaftler spricht von der «Spitze des Eisbergs».